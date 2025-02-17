Если раньше как угрозу в Европе воспринимали Россию, то скажи еще несколько месяцев назад, что таковой там будут считать Соединенные Штаты, то многие, наверное, лишь бы рассмеялись в лицо. И тем не менее странам Старого Света сегодня не до шуток. Получив гневную отповедь от американского вице-президента, они пытаются срочно разработать новый план - уже под руководством Великобритании. Британский премьер-министр Кир Стармер призвал Европу продолжать ставить Украину «в максимально сильное положение» и добиваться прочного мира.

Сегодня, 17 февраля, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон созывает срочно саммит по безопасности ЕС. Смысл его понятен - не допустить заключения мира, как считают в ЕС, на невыгодных для Украины условиях.

«Сегодня в Париже встречаются те, кто последние три года постоянно подливал масло в огонь. Те страны, которые выступают за войну. Они следовали ошибочной стратегии в последние три года и своей политикой постоянно вызывали и вызывают опасность эскалации конфликта», - прокомментировал встречу министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Коллективное впечатление от выступление американского вице-президента, до которого так обсуждали разве что Мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007-м, выразил на закрытии конференции ее председатель Кристоф Хойсген.

«Очевидно, что наш, основанный на правилах, международный порядок под давлением - его легко разрушить, но гораздо сложнее восстановить. Поэтому давайте сохраним эти ценности и не будем изобретать их заново. Нужно сосредоточиться на их укреплении. В завершении я бы хотел сказать, но говорить становится сложно», - сказал Хойсген, заплакав в завершение своей речи.

Британская газета Guardian пишет, что речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса, поставившая под сомнение общие с Европой ценности, может заставить исчезнуть и НАТО. В эфире ZDF Кристоф Хойсген заявил, что Америка при Трампе «живет на другой планете», и назвал речь Вэнса кошмарным сном для Европы.

Предоставляя ему слово, бывший советник Ангелы Меркель рассчитывал услышать все что угодно. Но только не обвинений в подтасовке результатов выборов в Румынии, закрытии неугодных СМИ и сравнения, как считают на Западе, победителей в Холодной войне с Советским Союзом.

«Одно из главных открытий, которое я сделал за время своей недолгой политической карьеры, что вопреки тому, что вы могли бы услышать в Давосе, граждане наших стран никогда не считали себя образованными животными или бездушными винтиками в глобальной экономике... Неудивительно, что им не нравится отношение политиков, которые их игнорируют», - сказал Вэнс.

Вэнса обвиняют в спекуляции на ультраправых настроениях в Европе. На предстоящих уже в это воскресенье парламентских выборах в Германии занять второе место может партия «Альтернатива для Германии», а ее представителей на Мюнхенскую конференцию даже не пригласили. При этом на съезде АДГ поддержку этой партии, например, выразил Илон Маск.

«В Вашингтоне теперь новый шериф. Мы вместе с администрацией Трампа можем не соглашаться с вашей точкой зрения, но мы будем бороться за то, чтобы ваш голос услышали в публичном пространстве», - добавил американский вице-президент.

Как видно по реакции зала, такую политику среди участников Мюнхенской конференции разделяют немногие. Большинство - в шоке.

«Я рада, что Джей Ди Вэнс, вице-президент Соединенных Штатов, высказался так ясно. Он выступил в защиту свободы слова. Нельзя исключить миллионы избирателей. Он дал понять, что мы должны разговаривать друг с другом. А еще он выступил за проведение переговоров по Украине, чего наша партия требует уже 3 года», - заявила кандидат на пост канцлера ФРГ Алис Вайдель.

Президент Финляндии Александр Стубб охарактеризовал Мюнхенскую конференцию как дипломатическую какофонию. На что ему официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила, что Россия является такой же частью Европы и обвинила западников в уничтожении традиционных ценностей. За неделю до парламентских выборов в Германии шансы Олафа Шольца переизбраться оценивают как минимальные. Но он против прекращения поставок на Украину оружия и призывает Бундестаг объявить в Германии чрезвычайное положение.

«Мы не допустим, чтобы кто-либо согласился на демилитаризацию Украины. Наоборот, ей нужна очень сильная армия», - отметил Шольц.

Встреча Вэнса с Зеленским в итоге состоялась. Несмотря на то, что Вашингтон решил ее перенести после того, как украинская делегация внесла, по всей видимости существенные поправки в соглашение о доступе США к украинским редкоземельным металлам. Но Зеленский все равно отказался подписывать этот документ, заявив, что работа над ним продолжается.