Первые переговоры после многолетнего перерыва между представителями России и США на высоком уровне пройдут в Саудовской Аравии 18 февраля. Как отметили в Кремле, это совместное решение двух стран.

«Сегодня в Эр-Рияд, по поручению Путина, вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. Также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов», - анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Эр-Рияд. Вместе с Рубио в переговорах примут участие советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. И в Москве, и в Вашингтоне подтвердили готовность совместно работать над восстановлением диалога между государствами, решением актуальных международных вопросов, в первую очередь, украинского кризиса. В ходе встречи с главой МИДа Сербии, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что выступления западных политиков на Мюнхенской конференции говорят о новой расстановке сил в регионе.

«Прозвучали и другие голоса, более реалистичные, опирающиеся на меняющийся расклад сил… реалии многополярного миропорядка», - сказал Лавров.

Европейские политики озаботились тем, что их могут исключить из предварительных переговоров между Москвой и Вашингтоном. В интервью телекомпании CBS госсекретарь США отметил, что серьезный переговорный процесс пока не начался, и если он продвинется вперед, Украина и Европа обязательно будут вовлечены. Незадолго до объявления даты переговоров в ближневосточное турне отправился глава киевского режима Зеленский, многие эксперты связывают эти события. В российском МИДе к участию представителей Евросоюза и киевского режима относятся отрицательно.

«Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по обычаю по своему и по своему нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать», - отметил Лавров.

Министр также категорически отверг возможность уступок территорий Украине.

«Посмотрите, какие зверства они чинят на территориях. И вы хотите, чтобы хоть какая-то мысль присутствовала на переговорах относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить? Уступить-то как, с людьми с русскими? Или без людей, с одними редкоземельными металлами», - добавил Лавров.

Раскол между американскими и европейскими элитами настолько серьезный, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне переговоров в Саудовской Аравии созвал лидеров Евросоюза на саммит по Украине, чтобы обсудить возможности прекращения огня. Но эксперты уверены, главная цель парижской встречи - наметить план действий после нескольких дней брифингов администрации Трампа.

Между тем, американский президент снова объявил о готовности вести диалог и искать компромиссы с нашей страной.

«У России мощная военная машина, вы ведь понимаете это. Они победили Гитлера, победили Наполеона. Россия давно воюет, им уже доводилось делать это в прошлом», - заявил Трамп.

Свою помощь в организации возможной встречи Путина и Трампа готов предложить Белград, заявил министр иностранных дел Сербии в ходе переговоров со своим российским коллегой в Москве.

«Президент Вучич предложил, а я повторил это на сегодняшних консультациях, что Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине», - заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

Основной день переговоров российской и американской делегаций запланирован на завтра. В случае необходимости, консультации могут продолжить в среду.