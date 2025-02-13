МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа как возможное место встречи

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, окончательного решения пока нет.
Игнат Далакян 2025-02-13 18:12:01
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Эр-Рияд фигурировал в переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа как возможное место встречи, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит», - заявил Первому каналу Песков.

Ранее он заявлял о формировании переговорной группы для диалога с Соединенными Штатами. Он добавил, что о ней проинформируют, как только глава государства примет соответствующее решение.

Напомним, вчера Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили украинский кризис и его урегулирование. Кроме того, лидеры двух стран затронули вопросы двусторонних отношений России и США в экономической сфере и иранскую ядерную программу.

#Саудовская Аравия #Дональд Трамп #Владимир Путин #Эр-Рияд #Дмитрий Песков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 