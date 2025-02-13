Эр-Рияд фигурировал в переговорах Путина и Трампа как возможное место встречи

Эр-Рияд фигурировал в переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа как возможное место встречи, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Саудовская Аравия - это страна, с которой у нас очень конструктивное взаимодействие ведется в разных областях. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит», - заявил Первому каналу Песков.

Ранее он заявлял о формировании переговорной группы для диалога с Соединенными Штатами. Он добавил, что о ней проинформируют, как только глава государства примет соответствующее решение.

Напомним, вчера Владимир Путин и Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили украинский кризис и его урегулирование. Кроме того, лидеры двух стран затронули вопросы двусторонних отношений России и США в экономической сфере и иранскую ядерную программу.