Лавров договорился с Рубио о контактах для подготовки встречи Путина и Трампа

Россия и США продолжат контакты, чтобы подготовить встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом договорились министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Высокопоставленные дипломаты договорились прилагать усилия для восстановления американо-российских отношений, согласно заданной президентами тональности. О телефонном разговоре Лаврова и Рубио сообщил российский МИД, инициатором звонка был Государственный департамент США.

«С.В. Лавров и М. Рубио подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности. Договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне», - сообщила пресс-служба МИД России.

Также в самое ближайшее время Москва и Вашингтон организуют встречу экспертов для снятия препятствий работы дипломатических учреждений.

Напомним, 12 февраля российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Разговор продлился полтора часа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После этого диалога западные лидеры оцепенели, отметил министр Сергей Лавров.