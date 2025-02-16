МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Юра Борисов не получил кинопремию BAFTA за роль в «Аноре»

Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии BAFTA как лучший актер второго плана за роль в фильме «Анора».
Дарина Криц 2025-02-16 22:35:11
© Фото: Shatokhina Natalia news.ru Globallookpress

Российский актер Юра Борисов не получил главную награду Великобритании в области кино. BAFTA (награда Британской академии кино и телевизионных искусств) вручили американцу Кирану Калкину, которую 42-летний актер получил за роль в «Настоящей боли» (A Real Pain, 2024) как лучший актер второго плана.

Борисов сыграл в «Аноре» (Anora, 2024) режиссера из США Шона Бэйкера, за что и был номинирован на премию также в категории «Лучший актер второго плана». Об этом стало известно 15 января.

В январе Борисова номинировали на премию «Оскар». Торжественная церемония состоится в воскресенье, 2 марта. Прежде российский актер не получил престижную награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в «Аноре».

#в стране и мире #BAFTA #вручение наград #кинопремия #Юра Борисов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 