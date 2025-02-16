Юра Борисов не получил кинопремию BAFTA за роль в «Аноре»

Российский актер Юра Борисов не получил главную награду Великобритании в области кино. BAFTA (награда Британской академии кино и телевизионных искусств) вручили американцу Кирану Калкину, которую 42-летний актер получил за роль в «Настоящей боли» (A Real Pain, 2024) как лучший актер второго плана.

Борисов сыграл в «Аноре» (Anora, 2024) режиссера из США Шона Бэйкера, за что и был номинирован на премию также в категории «Лучший актер второго плана». Об этом стало известно 15 января.

В январе Борисова номинировали на премию «Оскар». Торжественная церемония состоится в воскресенье, 2 марта. Прежде российский актер не получил престижную награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в «Аноре».