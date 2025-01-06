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Юра Борисов не получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Анора»

Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы и считается второй по престижности после «Оскара».
Ян Брацкий 2025-01-06 06:22:01
© Фото: CAP TFS, Globallookpress

Российский актер Юрий Борисов не получил престижную награду «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора». Награду забрал Киран Калкин, сыгравший в комедии «Настоящая боль», сообщает CBS News. На статуэтку также претендовали Эдвард Нортон, Гай Пирс, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон.

Напомним, зрители Канского фестиваля увидели премьерный показ «Аноры» 21 мая. Лента удостоилась премии «Золотая пальмовая ветвь». На широкие российские экраны фильм вышел 17 октября. Юра Борисов сыграл в нем роль Игоря - одного из подручных российского бизнесмена.

Актеру Борисову 32 года. Он уже является обладателем трех «Золотых орлов» за роли в фильмах «Бык», «Калашников» и «Капитан Волконогов бежал», а также премии «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в фильме «Зойкина квартира», пишет Life.

Ранее стало известно, что российских актеров Юру Борисова и Марка Эйдельштейна  внесли в список номинантов на британскую кинопремию BAFTA. Пятнадцатого января огласят всех претендентов, а днем позже объявят победителей.

#Кино #премия #«Золотой глобус» #Анора #Юра Борисов
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