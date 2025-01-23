Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора»

Российский актер Юра Борисов номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора» (2024). Об этом в четверг сообщила американская киноакадемия.

Торжественная церемония состоится уже 2 марта.

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» будут также бороться Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Гай Пирс («Бруталист»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Кроме того, фильм «Анора» будет претендовать на награду в категориях «Лучший сценарий» и «Лучшая картина». В картине сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Фильм получил главную награду 77-го Каннского кинофестиваля.

Борисова ранее номинировали на «Золотой глобус», BAFTA и SAG Awards.