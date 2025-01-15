Российский актер Юра Борисов стал номинантом кинопремии BAFTA

Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Шорт-лист озвучили актриса Миа Маккенна-Брюс и актер Уилл Шарп во время трансляции на YouTube-канале BAFTA.

Юра Борисов стал номинантом в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Сама кинолента номинирована на премию в семи категориях. Среди них - «Лучший фильм», «Лучшая главная актриса» и «Лучший режиссер».

Ранее Юра Борисов был номинирован на кинопремию «Золотой глобус». Однако актер не получил статуэтку.

Сейчас 32-летний российский актер является обладателем трех «Золотых орлов», а также премии «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в фильме «Зойкина квартира».