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Российский актер Юра Борисов стал номинантом кинопремии BAFTA

Борисов вошел в шорт-лист номинантов кинопремии BAFTA в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора».
Игнат Далакян 2025-01-15 16:20:11
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Российский актер Юра Борисов вошел в список номинантов кинопремии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

Шорт-лист озвучили актриса Миа Маккенна-Брюс и актер Уилл Шарп во время трансляции на YouTube-канале BAFTA.

Юра Борисов стал номинантом в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссера Шона Бейкера. Сама кинолента номинирована на премию в семи категориях. Среди них - «Лучший фильм», «Лучшая главная актриса» и «Лучший режиссер».

Ранее Юра Борисов был номинирован на кинопремию «Золотой глобус». Однако актер не получил статуэтку.

Сейчас 32-летний российский актер является обладателем трех «Золотых орлов», а также премии «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в фильме «Зойкина квартира».

#в стране и мире #актер #BAFTA #номинация #Юра Борисов
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