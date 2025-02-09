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Песков: коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам

Ранее издание New York Post сообщало о контакте между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, американская сторона не прокомментировала слухи.
Елизавета Кондрикова 2025-02-09 12:53:36
© Фото: Vladimir Andreev, URA.RU Globallookpress

Коммуникации между Россией и США ведутся по разным каналам, факт контакта между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой нельзя ни опровергнуть, ни подтвердить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, на фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - сказал он в беседе с «Известиями».

Речь идет о сообщении издания New York Post о состоявшемся разговоре двух лидеров, темой контакта стал вопрос мирного урегулирования на Украине. Однако в Белом доме не подтвердили информацию, NYP также не указал точные доказывающие слова Трампа.

Напомним, ранее пресс-секретарь также отмечал, что в последнее время взаимодействия между двумя государствами интенсифицировались. При этом американский глава не раз выражал стремление встретиться лично с Путиным.

#Россия #сша #Дональд Трамп #Владимир Путин #Дмитрий Песков #разговор
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