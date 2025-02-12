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Кремль: Путин и Трамп поговорили по телефону утром в среду

Российский президент пригласил американского лидера в Москву.
Марина Крижановская 2025-02-12 20:05:30
© Фото: Lehtikuva Heikki Saukkomaa Globallookpress

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом в среду утром. Разговор длился полтора часа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Путин пригласил Трампа в Москву. Кроме того, стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о продолжении контактов.

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Это был весьма продолжительный телефонный разговор, он длился почти полтора часа», - рассказал представитель Кремля.

Путин и Трамп обсудили вопросы обмена граждан России и США. Отмечается, что американский лидер заверил, что США выполнят все достигнутые договоренности.

Напомним, что сегодня стало известно, что заключенного в США россиянина вернут на Родину в обмен на Марка Фогеля - бывшего дипломата американского посольства в Москве. В августе 2021 года в аэропорту Шереметьево у него обнаружили запрещенные вещества.

Взамен в Россию вернется Александр Винник. Его обвинили в отмывании денег - от четырех до девяти миллиардов долларов через уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу американской стороны, а в США экстрадировали в августе 2022 года.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #телефонный разговор
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