Лавров поговорил по телефону с госсекретарем США Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марком Рубио. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Вашингтона. В ходе разговора Лавров и Рубио условились поддерживать канал коммуникации для решения проблем в российско-американских отношениях.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога РФ и США.

Сергей Лавров и Марко Рубио договорились о регулярных контактах в том числе для подготовки встречи лидеров России и США. Оба дипломата обозначили настрой на взаимодействие по урегулированию конфликта вокруг Украины, а также Палестины.

В МИД РФ отметили, что России и США в самое ближайшее время организуют встречу экспертов для снятия препятствий работы загранпредставительств.

Помимо этого главы ведомств обсудили задачи скорейшего прекращения линии на ужесточение условий функционирования российских дипмиссий в Соединенных Штатах.

Ранее пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков рассказал, что поручения лидеров Российской Федерации и Соединенных Штатов активировали «машину» помощников. По его словам, ведомствам поручили работать над подготовкой предстоящих контактов на рабочем и на высшем уровне.