Российский МИД отреагировал на посыпавшиеся со стороны европейских представителей требования о месте за столом переговоров по украинском конфликту.

Мария Захарова спросила, можно ли серьезно говорить с ЕС, если его высокопоставленные представители не знают о жертвах среди российских граждан от ударов ВСУ. Она обратила внимание на соответствующие слова главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем телеграм-канале.

«Может ли на такой должности человек не знать о том, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп? Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличенный полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас», - заявила Захарова.

Она отметила, что Россия давно наблюдает за деградацией европейских дипломатов. Москва была уверена, что бывшего главу европейской дипломатии Жозепа Борреля уже «никто не переплюнет по цинизму и аморальности», добавила Захарова.

Ранее сообщалось о призыве главы МИД Германии Анналены Бербок не забывать про Европу и Украину на фоне состоявшегося телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом.

Германии заявили, что ее место в диалоге по Украине на скамье подсудимых, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.