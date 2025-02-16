МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова спросила о месте ЕС на переговорах по Украине после лжи Каллас

Мария Захарова поразилась незнанием главы евродипломатии Каллас о множественных жертвах среди российских мирных жителей от обстрелов ВСУ.
Марина Крижановская 2025-02-16 17:21:36
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Российский МИД отреагировал на посыпавшиеся со стороны европейских представителей требования о месте за столом переговоров по украинском конфликту.

Мария Захарова спросила, можно ли серьезно говорить с ЕС, если его высокопоставленные представители не знают о жертвах среди российских граждан от ударов ВСУ. Она обратила внимание на соответствующие слова главы евродипломатии Каи Каллас. Об этом официальный представитель МИД РФ написала в своем телеграм-канале.

«Может ли на такой должности человек не знать о том, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп? Не может. И, как говорится, мы знаем, что они знают. Может ли человек, обличенный полномочиями и обладающий этими знаниями, так врать? Да. Это делает Каллас», - заявила Захарова.

Она отметила, что Россия давно наблюдает за деградацией европейских дипломатов. Москва была уверена, что бывшего главу европейской дипломатии Жозепа Борреля уже «никто не переплюнет по цинизму и аморальности», добавила Захарова.

Ранее сообщалось о призыве главы МИД Германии Анналены Бербок не забывать про Европу и Украину на фоне состоявшегося телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и его коллегой Дональдом Трампом.

Германии заявили, что ее место в диалоге по Украине на скамье подсудимых, сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

#Мария Захарова #евросоюз #МИД РФ #переговоры #кая каллас
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Пожарные в зоне СВО
2
Танковые двигатели. Дизельные
3
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
4
СВО. Инженерные войска
5
Военная приемка во Вьетнаме
6
Народный ОПК
7
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
8
МиГ. 85 лет в строю
9
Военная приемка в Китае
10
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 