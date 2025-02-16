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«Скамья подсудимых»: в США указали место Германии на переговорах по Украине

Пресс-секретарь Ливитт подвергла критике слова канцлера ФРГ насчет телефонного разговора Трампа и Путина, который, по его мнению, не стал неожиданностью для ЕС.
Глеб Владовский 2025-02-16 14:40:04
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Место Германии в диалоге по Украине на скамье подсудимых. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.

Таким образом, политик прокомментировала заявление Шольца о том, что телефонный разговор лидеров России и США якобы не стал неожиданностью для Евросоюза.

«Выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах - скамья подсудимых», - написала она в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Шольц призывал в Германии ввести режим чрезвычайной ситуации с целью оказания поддержки Украине.

#сша #Германия #Белый дом #Олаф Шольц #переговоры по Украине #кэролайн ливитт
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