«Скамья подсудимых»: в США указали место Германии на переговорах по Украине

Место Германии в диалоге по Украине на скамье подсудимых. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Ливитт.
Таким образом, политик прокомментировала заявление Шольца о том, что телефонный разговор лидеров России и США якобы не стал неожиданностью для Евросоюза.
«Выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах - скамья подсудимых», - написала она в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Шольц призывал в Германии ввести режим чрезвычайной ситуации с целью оказания поддержки Украине.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»