Бербок призвала не забывать ЕС после разговора Путина и Трампа

Глава МИД Германии Анналена Бербок, испугавшись состоявшегося телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, призвала не забывать про Европу и Украину. Об этом сообщила газета Politico.

«Мир может быть достигнут только вместе. А это значит - с Украиной и с европейцами. Мы должны пройти этот путь вместе», - приводит ее слова издание.

Главы внешнеполитических ведомств ряда стран ЕС также призвали допустить их к участию в обсуждении украинского вопроса.

«Ждем возможности обсудить дальнейшие шаги вместе с нашими американскими союзниками. Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Германии.

Европейские министры подчеркнули, что Киеву нужны надежные гарантии безопасности. Кроме того, возможные переговоры должны установить справедливый и прочный мир.

Напомним, в среду, 12 февраля, состоялся телефонный разговор российского и американского лидеров, который продлился полтора часа. Владимир Путин и Дональд Трамп затронули в том числе тему урегулирования кризиса на Украине.