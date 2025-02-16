Глава европейской дипломатии Кая Каллас не признала факт гибели мирных жителей России в конфликте с Украиной. С соответствующим заявлением она выступила на Мюнхенской конференции.

«Что касается России и Украины, знаете, разница в том, что российское гражданское население не гибнет. То есть российские дети и женщины не гибнут», - цитирует ее 360.

Каллас выразила уверенность в том, что в конфликте погибают только российские военнослужащие. В связи с этим она призвала перераспределить ресурсы Евросоюза, чтобы помочь украинским националистам продолжать боевые действия.

Напомним, недавно зверства боевиков ВСУ в Курской области стали предметом обсуждения не только в России, но и в международном сообществе. Речь идет о пытках и убийствах мирных жителей в селе Русское Поречное. В ООН осудили действия националистов и подчеркнули, что организация против убийств гражданского населения любой страны.