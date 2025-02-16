Польский премьер-министр Дональд Туск остался недоволен результатами завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Впечатлениями он поделился в социальной сети Х.

«Как турист, я очень люблю это место. Хорошие люди, превосходное пиво, впечатляющая Пинакотека. Но единственное, что я могу сказать сегодня, как историк и политик, это что Мюнхен - никогда больше», - написал Туск.

Напомним, 14 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров стран-членов Евросоюза не вести себя как олени, которые оказались в свете автомобильных фар.

Во время Мюнхенской конференции он заявил, что западные страны сами могут разрешить нынешний кризис, так как они такие же субъекты международного процесса.

При этом на фоне проведения конференции в Мюнхене начались протесты против НАТО и наращивания вооружений Киеву. У людей в руках были плакаты с надписями: «Быть способными к миру вместо способности к войне», «В ад вместе с НАТО» и «Не бывает справедливой войны.