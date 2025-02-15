В Мюнхене начались протесты против НАТО и наращивания вооружений Киеву

В Мюнхене на юге Германии множество местных жителей собрались на акции протеста, им не нравится процесс наращивания вооружений и членство их страны в Североатлантическом альянсе.

В это же время там в 61-й раз проходит Мюнхенская конференция по вопросам безопасности. На этом фоне немцы выступают за мирное урегулирование военных конфликтов, также они недовольны международным мероприятием, проходящим в эти дни.

В руках у них плакаты, надписи которых гласят: «Быть способными к миру вместо способности к войне», «В ад вместе с НАТО» и «Не бывает справедливой войны». Множество манифестантов против поставок вооружений Украине со стороны Запада.

С 14 по 16 февраля в Баварии проводится Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, на которую созваны около 60 глав государств и правительств. Как сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россию на мероприятие не приглашали. В течение последних нескольких лет российская делегация не принимает в нем участия.