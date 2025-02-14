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Штайнмайер призвал лидеров ЕС не быть «оленями»

Немецкий политик напомнил, что члены Евросоюза сами могут решить нынешний кризис.
Марина Крижановская 2025-02-14 18:41:37
© Фото: Bayerischer Rundfunk

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер призвал лидеров стран-членов Евросоюза не вести себя как олени, которые оказались в свете автомобильных фар.

Он напомнил, что западные страны - субъекты международного процесса, и они сами могут разрешить нынешний кризис. Свои заявления он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Прежде другой европейский политик, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отметила, что в сфере безопасности в Европе многие оказались сбитыми с толку после заявлений высокопоставленных чиновников США, сделанными в начале текущей недели. Она призвала быть честными и избегать возмущения и крика.

#в стране и мире #Германия #евросоюз #Мюнхенская конференция #олени #Франк Вальтер Штайнмайер
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