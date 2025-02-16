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Песков ответил на вопрос о гримасничанье Зеленского в 2019 году в Париже

Во время пресс-конференции на встрече «нормандской четверки» в Париже Зеленский активно реагировал на заявления Путина по Донбассу.
Марина Крижановская 2025-02-16 15:11:58
© Фото: Ukraine PresidencyUkrainian Pre Global Look Press

Лидер киевского режима Владимир Зеленский на переговорах в декабре 2019 года был несерьезным, подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о гримасничанье Зеленского во время во время выступления российского лидера Владимира Путина на пресс-конференции «нормандской четверки» в Париже.

Зарубин спросил Пескова, видел ли Путин эти кадры с необычной мимикой Зеленского. Тот ответил, что во время самого мероприятия - нет, но потом ознакомился.

«Кадры видел, да. Они сидели за одним столом. Тогда он не мог видеть его лица, но потом, конечно, видел. Но они до этого просидели три или четыре часа за столом переговоров. Ведь Зеленский и там так же себя вел, скажем, не совсем серьезно в каких-то вопросах», - рассказал представитель Кремля.

Напомним, в конце 2019 года во французской столице прошел саммит в нормандском формате - при участии России, Германии, Франции и Украины. По его итогам приняты решения по предварительному урегулированию ситуации в Донбассе, тогда же подтвердили незыблемость Минских договоренностей, которые Киев соблюдать не стал. В 2023 году Зеленский сказал, что сам остановил выполнение этих соглашений.

В этой же беседе с журналистом Зарубин Песков сказал, что дефицит доверия к Украине никуда исчезнет, и, каждый раз договариваясь с Киевом, нужно делать определенную корректировку на дефицит ее суверенности, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

#в стране и мире #Нормандская четверка #Владимир Путин #Владимир Зеленский #Дмитрий Песков #минские договоренности
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