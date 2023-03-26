Олланд заявил, что Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь

Кроме того, бывший французский лидер высказался о строительстве газопровода «Северный поток - 2» и уходе иностранных компаний с российского рынка.

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Благодаря Минским соглашениям киевские власти смогли выиграть время для наращивания своей военной мощи. Такое заявление сделал бывший президент Франции Франсуа Олланд.

«Время, предоставленное Украине Минскими соглашениями, позволило ей нарастить военную мощь», - сказал он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Кроме того, Олланд отметил, что газопровод «Северный поток - 2» нужно было остановить еще на стадии строительства. Французский политик также считает, что западным компаниям стоило заявить об уходе из России значительно раньше.

Ранее американский журналист, автор скандального расследования об участии США в диверсии на трубопроводах «Северный поток», Сеймур Херш назвал Минские соглашения отвратительными. Он также напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель «прямо» заявила, что при подписании в 2014 году Минского протокола «все понимали, что документ лишь дает НАТО возможность нарастить военный потенциал Украины».

Во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с немецким политиком от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко, Ангела Меркель подтвердила, что Минские соглашения были подписаны лишь для того, чтобы дать Киеву время вооружиться. Экс-канцлер также отметила личную роль Порошенко и Зеленского в наращивании военной мощи на Украине, пока действовали Минские соглашения.