О том, что соглашения он считает «невыполнимыми», президент Украины заявлял Меркель и Макрону.

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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с Spiegel признался, что сам остановил выполнение минских договоренностей, заявив канцлеру Германии (в то время Ангела Меркель) и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что их якобы нельзя выполнить.

«Что касается "Минска" в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», - приводит издание слова Зеленского.

В ноябре прошлого года о том, что киевский режим не собирался выполнять взятые на себя обязательства, в разговоре с пранкерами из РФ Вованом и Лексусом рассказал Петр Порошенко. Он отметил, что так Украина смогла сформировать украинские вооруженные силы.

В начале декабря Меркель призналась, что эти договоренности были подписаны для того, чтобы дать Украине время, таким образом ей удалось стать сильнее. По ее словам, все понимали, что минскими договоренностями конфликт просто заморозили.

Впоследствии президент России Владимир Путин заявил, что такое признание его разочаровало, так как он рассчитывал на искренность других участников Минских соглашений.

Напомним, Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах трехсторонней контактной группой, в которую входили представители РФ, Украины и ОБСЕ. Тогда документ поддержали президенты России, Украины, Франции и канцлер ФРГ.