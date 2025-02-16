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Песков: дефицит доверия к Украине никуда не денется

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что договариваясь с Киевом нужно делать каждый раз делать определенную корректировку на дефицит ее суверенности.
Игнат Далакян 2025-02-16 14:48:01
© Фото: Friedemann Kohler, dpa, Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дефицит доверия к Украине никуда исчезнет. Об этом официальный представитель Кремля рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, каждый раз договариваясь с Киевом нужно делать определенную корректировку на дефицит ее суверенности.

«И на дефицит доверия к ним, который никуда уже не денется», - добавил Песков, отвечая на вопрос журналиста, на что ориентироваться при подписании бумаг с украинской стороной, если они не исполняются, как после обмана Запада с минскими соглашениями.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Украина будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря российского лидера, также будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога.

#в стране и мире #Украина #Доверие #Дмитрий Песков #договоренности
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