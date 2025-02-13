Лавров заявил, что на Западе оцепенели после разговора Путина и Трампа

Западные лидеры оцепенели после телефонного разговора российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, так как уже отвыкли от нормального диалога. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«На Западе, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный и элементарный разговор двух воспитанных и вежливых людей», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Для западных элит при прежнем американском президенте Джо Байдене стали нормой угрозы, санкции и борьба с Россией руками неонацистского режима на Украине. Поэтому телефонный звонок между лидерами РФ и США поверг их в шок, отметил Сергей Лавров.

Министр иностранных дел выразил надежду, что беседа Владимира Путина и Дональда Трампа отрезвит представителей Запада, забывших, как надо вести диалог.

Напомним, ранее председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что состоявшийся телефонный разговор говорит о начале постепенного восстановления двусторонних отношений.