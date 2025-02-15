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Келлог сообщил, что США не хотели бы видеть Европу в дискуссии по Украине

Представитель Трампа по Украине заявил, что интересы Европы будут приняты во внимание в переговорах.
Марина Крижановская 2025-02-15 18:59:29
© Фото: Siavosh HosseiniKeystone Press Agency Global Look Press

Представители Европы могут не присутствовать физически на мирных переговорах по украинскому конфликту, поскольку США не хотели бы большой групповой дискуссии. Однако интересы региона будут приняты во внимание. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Чего мы не хотим, так это вступать в большую групповую дискуссию», - приводит его слова телеканал CNBC.

В то же время Келлог не смог ответить, готов ли он обозначить требования к «надежной гарантии безопасности» для Украины.

В этот же день кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, лидер германской оппозиции, заявил, что считает недопустимым ведением переговоров по урегулированию конфликта на Украине только между Россией и США.

«Конечно, ситуация, при которой США будут вести переговоры только с Россией, недопустима», - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц подчеркнул, что представители Украины должны присутствовать за столом переговоров как основное государство, а вместе с ними должны быть и европейцы.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков 13 февраля отмечал, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине.

Тогда же было сказано, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах. За сутки до этого, 12 февраля, Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, они обсудили в том числе вопрос остановки боевых действий на Украине.

#Россия #в стране и мире #Украина #сша #Европа #переговоры #украинский конфликт #Кит Келлог
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