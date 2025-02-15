Келлог сообщил, что США не хотели бы видеть Европу в дискуссии по Украине

Представители Европы могут не присутствовать физически на мирных переговорах по украинскому конфликту, поскольку США не хотели бы большой групповой дискуссии. Однако интересы региона будут приняты во внимание. С таким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности выступил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

«Чего мы не хотим, так это вступать в большую групповую дискуссию», - приводит его слова телеканал CNBC.

В то же время Келлог не смог ответить, готов ли он обозначить требования к «надежной гарантии безопасности» для Украины.

В этот же день кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, лидер германской оппозиции, заявил, что считает недопустимым ведением переговоров по урегулированию конфликта на Украине только между Россией и США.

«Конечно, ситуация, при которой США будут вести переговоры только с Россией, недопустима», - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Мерц подчеркнул, что представители Украины должны присутствовать за столом переговоров как основное государство, а вместе с ними должны быть и европейцы.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков 13 февраля отмечал, что Россия считает США главным визави в переговорах по Украине.

Тогда же было сказано, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах. За сутки до этого, 12 февраля, Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели телефонный разговор, они обсудили в том числе вопрос остановки боевых действий на Украине.