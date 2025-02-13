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Кремль: Россия считает США главным визави в переговорах по Украине

В интервью «Первому каналу» Песков также отметил, что Украина так или иначе будет участвовать в переговорах.
Марина Крижановская 2025-02-13 18:11:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия считает США главным визави в переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он ответил на вопросы корреспондента «Первого канала» Константина Панюшкина о телефонном разговоре лидеров России и США.

Кроме того, представитель Кремля отметил и роль Саудовской Аравии, которая упоминалась как место встречи российского и американского лидеров. Песков обратил внимание, что у России с этим королевством очень конструктивное взаимодействие в разных областях. По этой причине Эр-Рияд подходит и как место для нового саммита.

«Действительно, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи двух президентов во время беседы. И президент Трамп после уже сказал, что он симпатизирует руководству Саудовской Аравии как партнерскому государству. И также хорошо известно, что и Путин имеет добрые отношения с наследным принцем <...>. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно, Эр-Рияд подходит», - ответил пресс-секретарь Путина.

Кроме этого, прежде Песков заявлял о формировании переговорной группы для диалога с США. Соответствующая подготовка уже начата.

#Россия #в стране и мире #сша #Дмитрий Песков #украинский конфликт #Визави
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