Кремль: Россия считает США главным визави в переговорах по Украине

Россия считает США главным визави в переговорах по Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он ответил на вопросы корреспондента «Первого канала» Константина Панюшкина о телефонном разговоре лидеров России и США.

Кроме того, представитель Кремля отметил и роль Саудовской Аравии, которая упоминалась как место встречи российского и американского лидеров. Песков обратил внимание, что у России с этим королевством очень конструктивное взаимодействие в разных областях. По этой причине Эр-Рияд подходит и как место для нового саммита.

«Действительно, Эр-Рияд фигурировал как возможное место для встречи двух президентов во время беседы. И президент Трамп после уже сказал, что он симпатизирует руководству Саудовской Аравии как партнерскому государству. И также хорошо известно, что и Путин имеет добрые отношения с наследным принцем <...>. Поэтому с этой точки зрения для двух стран Эр-Рияд подходит, и действительно, Эр-Рияд подходит», - ответил пресс-секретарь Путина.

Кроме этого, прежде Песков заявлял о формировании переговорной группы для диалога с США. Соответствующая подготовка уже начата.