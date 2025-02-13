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Песков: Украина так или иначе будет участвовать в переговорах

В Кремле заверили, что Украина примет участие в переговорах.
Марина Крижановская 2025-02-13 18:10:19
© Фото: ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина будет принимать участие в переговорах. При этом он не уточнил, в каком качестве она будет участвовать. Он прокомментировал вопрос Первого канала, рассматривается ли Украина как полноправный участник переговоров.

Он пояснил, что Украина обязательно будет участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Но будет и двусторонний российско-американский трек.

«Так или иначе конечно же Украина будет участвовать в переговорах. Конечно же будет и двусторонний российско-американский трек этого диалога. И трек конечно же, который будет связан с вовлеченностью Украины», - пояснил представитель Кремля.

Напомним, сутки назад состоялся телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он продлился полтора часа. Во время беседы стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о продолжении контактов. Также Путин пригласил Трампа в Москву.

#Россия #Украина #переговоры #Дмитрий Песков #украинский конфликт
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