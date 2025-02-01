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В России пенсию проиндексировали на 9,5%

В январе пенсию проиндексировали на 7,3%, однако после власти решили доиндексировать ее до 9,5%, чтобы догнать уровень инфляции.
Анастасия Бобылева 2025-02-01 04:21:25
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Социальный фонд России повторно проиндексировал пенсию, так что размер пенсионной выплаты увеличился на 9,5%, по уровню фактической инфляции. Об этом рассказал председатель Соцфонда Сергей Чирков, пояснив, что для россиян, которые выйдут на пенсию в 2025 году, выплата увеличена на 145,69 рублей.

До этого в январе страховые пенсии проиндексировали на 7,3%, так что сумма выплаты составила 17 168 руб. Теперь же власти доиндексировали пенсии на 2,22%, чтобы догнать инфляцию, передает ТАСС слова Чиркова. По сравнению с прошлым годом размер выплат вырос с 16 000 до 17 520 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля ряд социальных выплат и пособий в России проиндексируют на 9,5%. Помимо пенсий, речь идет о выплатах, которые полагаются Героям Труда, Героям России, ветеранам, чернобыльцам, инвалидам и семьям с детьми. Также увеличатся материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка.

Соответствующее предложение внес российский президент Владимир Путин в ходе первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам. Он попросил правительство решить этот вопрос в самые короткие сроки.

#Россия #в стране и мире #Пенсии #индексация #Соцвыплаты
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