В России с 1 января повысят МРОТ и проиндексируют пенсии

С января 2025 года в России вступят в силу новые законы, проиндексируют пенсии и другие социальные выплаты, а также повысят МРОТ и прожиточный минимум. Подробнее о самых важных изменениях - в материале «Звезды».

МРОТ и прожиточный минимум

Минимальный размер оплаты труда увеличится на 3 198 рублей, или на 16,5%, и составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 млн работников.

Величина МРОТ повлияет на детские, больничные и декретные выплаты. Регионы могут установить минимальный размер оплаты труда больше федерального.

Средняя величина прожиточного минимума в России составит 17 733 рубля. Для взрослых она вырастет до 19 329 рублей, для детей - до 17 201 рубля, а для пенсионеров составит 15 250 рублей. По сравнению с 2024 годом прожиточный минимум увеличится на 14,8%.

Индексация пенсий

С начала 2025 года страховую пенсию проиндексируют на 7,3%. Коррекция коснется и работающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии составит 24 тысячи рублей в месяц.

С 1 января Социальный фонд добавит 1 200 рублей к пенсиям инвалидов I группы и пенсионеров старше 80 лет. Им не нужно никуда ходить, доплату назначат автоматически.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными людьми

С января 2025 года изменятся выплаты по уходу за пожилыми людьми старше 80 лет и инвалидами I группы. Раньше эта выплата была отдельной и составляла 1,2 тысячи рублей в месяц. С января 2024 года ее будут добавлять к пенсии людей, которым больше 80 лет или у которых инвалидность I группы и индексировать вместе с пенсией.

Детский налоговый вычет

С 1 января работающие люди, у которых двое детей и больше, смогут сэкономить на НДФЛ. Налоговый вычет на второго ребенка составит 2 800 рублей вместо 1 400, а на третьего и следующих - 6 тысяч рублей вместо 3 тысяч.

Новые законы в миграционной сфере

Вступят в действие новые нормы, направленные на улучшение миграционного законодательства. Среди них - меры по борьбе с фиктивными браками, установлению отцовства и материнства среди мигрантов, о сокращении срока временного пребывания иностранцев в России и об ограничении числа сим-карт, которые они могут зарегистрировать на свое имя.

Прогрессивная шкала НДФЛ

С 1 января 2025 года в России вступит в силу прогрессивная шкала НДФЛ. Будет пять действовать пять разных ставок.

Базовая ставка в 13% сохранится у тех граждан, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка в 15% будет применяться к заработкам свыше 2,4 млн, 18% - на доход больше 5 млн, 20% - на доход, превышающий 20 млн, а доходы сверх 50 млн рублей будут облагаться по самой высокой ставке 22%.

Новые штрафы для водителей

С 1 января штрафы для водителей станут больше. Скидка за быструю оплату штрафов уменьшится и составит 25% вместо 50%. Зато льготный период увеличится с 20 дней до 30.

Для тех, кто как минимум дважды попадался на езде без полиса ОСАГО, вводится новое наказание - штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Утильсбор на автомобили

С 1 января вырастет утилизационный сбор при ввоз машин из других стран в Россию. Для машин с двигателем меньше 1 литра нужно будет заплатить 180 200 рублей, а для авто с двигателем больше 3,5 литров - 2 742 200 рублей.

Утильсбор влияет на конечную стоимость импортных автомобилей.