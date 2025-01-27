В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат и пособий

В России с 1 февраля этого года на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что повышение в том числе коснется выплат, которые получают Герои Труда, Герои России, ветераны, чернобыльцы и инвалиды, а также семьи с детьми.

Также вырастут размер материнского капитала и единовременное пособие при рождении ребенка. До уровня инфляции проиндексируют и страховые пенсии.

Напомним, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин предложил увеличить социальные выплаты на уровень инфляции в размере 9,5%. Глава государства попросил правительство провести решение по индексации в самые короткие сроки.