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В России с 1 февраля проиндексируют более 40 соцвыплат и пособий

До уровня инфляции увеличат и страховые пенсии.
Сергей Лебедев 2025-01-27 11:03:07
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В России с 1 февраля этого года на 9,5% проиндексируют более 40 социальных выплат и пособий. Об этом в понедельник сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что повышение в том числе коснется выплат, которые получают Герои Труда, Герои России, ветераны, чернобыльцы и инвалиды, а также семьи с детьми.

Также вырастут размер материнского капитала и единовременное пособие при рождении ребенка. До уровня инфляции проиндексируют и страховые пенсии.

Напомним, на прошлой неделе российский президент Владимир Путин предложил увеличить социальные выплаты на уровень инфляции в размере 9,5%. Глава государства попросил правительство провести решение по индексации в самые короткие сроки.

#в стране и мире #михаил мишустин #выплаты #Пенсии #правительство #индексация #кабмин
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