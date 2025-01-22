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Путин заявил, что соцвыплаты с января проиндексируют на 9,5%

Глава государства попросил правительство провести решение по индексации в самые короткие сроки.
Владимир Рубанов 2025-01-22 17:21:53
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Социальные выплаты в России с января проиндексируют на уровень инфляции в размере 9,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в новом году совещания по экономическим вопросам.

С начала 2025 года проиндексируют страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия, сказал глава государства.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», - сказал Путин.

Глава государства попросил правительство провести решение по индексации в самые короткие сроки. Поскольку январь уже подходит к концу, получателям начислят доплату в феврале, сказал Владимир Путин.

Ранее планировалось, что с января страховые пенсии повысят на 7,3% - то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался.

#Владимир Путин #Правительство России #Пенсии #индексация #социальные выплаты #военные пенсии #страховые пенсии
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