Путин заявил, что соцвыплаты с января проиндексируют на 9,5%

Социальные выплаты в России с января проиндексируют на уровень инфляции в размере 9,5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе первого в новом году совещания по экономическим вопросам.

С начала 2025 года проиндексируют страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия, сказал глава государства.

«Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%. Считаю правильным и справедливым в отношении военных пенсионеров также сделать дополнительную индексацию», - сказал Путин.

Глава государства попросил правительство провести решение по индексации в самые короткие сроки. Поскольку январь уже подходит к концу, получателям начислят доплату в феврале, сказал Владимир Путин.

Ранее планировалось, что с января страховые пенсии повысят на 7,3% - то есть на тот уровень инфляции, который прогнозировался.