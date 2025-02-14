Повстанцы и военные из Руанды зашли в город-порт Букаву в Конго

Повстанцы движения М23 и военнослужащие Руанды вошли в город-порт Букаву, который является административным центром провинции Южное Киву в Конго. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Члены M23 и руандийские войска вошли в столицу провинции ДР Конго Букаву в пятницу», - цитирует агентство РИА Новости.

Отмечается, что на своем пути военные и повстанцы почти не встретили сопротивления. Перед тем, как войти в Букаву, они захватили аэропорт, который был преградой на пути к городу и находился в тридцати километрах от него.

Ранее поддерживаемые Руандой повстанцы М23 («Движение 23 марта») осадили город Гома на востоке Конго. Только за пять дней с 26 по 30 января 2025 года в результате агрессии погибли не менее 700 человек и около 2 800 оказались ранены. Конголезцы начали массово переселяться в более безопасные регионы.