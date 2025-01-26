Глава МИД ДР Конго Вагнер назвала агрессию Руанды объявлением войны

Министр иностранных дел ДР Конго на заседании СБ ООН заявила, что Руанда отправила дополнительные войска на территорию страны. Тереза Кайиквамба Вагнер призвала членов СБ потребовать прекращения боевых действий, вывода руандийских войск и ввести против нее санкции.

Глава МИД заявила, что армия Руанды начала «беспрецедентное наступление» на востоке страны, что является нарушением суверенитета и «объявлением войны».

Россия призвала к прекращению боевых действий и незаконной добычи ресурсов в ДРК. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что необходимо вернуть Руанду и ДРК к переговорам при посредничестве Анголы.

Небензя добавил, что Москва безоговорочно осуждает нападения на миротворцев ООН в ДРК. Он выразил соболезнования семьям погибших миротворцев из Южной Африки и Уругвая, а также правительствам этих стран.

Ранее в ООН сообщили, что не меньше трех миротворцев были убиты в результате эскалации насилия в восточной части ДРК за последние двое суток.

После неудачи посреднической миссии под эгидой Анголы повстанческое движение М23 возобновило наступление в ДР Конго. Бои идут в окрестностях города Гома, административного центра провинции Северное Киву с населением около 1-2 млн человек.

Группировка М23 состоит из дезертиров из конголезской армии. В январе 2021 года они начали боевые действия против ДРК. Им удалось захватить несколько городов и более 100 поселков в провинции Северное Киву. Правительство ДРК обвиняет Руанду в поддержке повстанцев.