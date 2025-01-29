Более 500 тысяч конголезцев в январе оставили свои дома

Из-за боевых действий в Демократической Республике Конго порядка полумиллиона жителей этой африканской страны вынужденно оставили свои дома. С таким заявлением в СБ ООН выступила министр иностранных дел Тереза Вамба Вагнер.

«Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Только за январь число внутренне перемещенных лиц в провинциях Южное и Северное Киву превысило 500 тысяч человек», - озвучила статистику высокопоставленный дипломат.

Также во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Конго Вагнер сообщила, что в течение последних суток при боестолкновениях в медицинские центры Международного комитета Красного Креста попали более 100 человек.

Прежде приводились данные, согласно которым за три дня ожесточенных боев на востоке страны погибли не менее 100 человек и около тысячи получили ранения.