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Более 500 тысяч конголезцев в январе оставили свои дома

Из-за военных столкновений порядка 500 тысяч жителей Демократической Республики Конго стали внутренне перемещенными лицами.
Марина Крижановская 2025-01-29 03:33:16
© Фото: Shi Yu XinHua Globallookpress

Из-за боевых действий в Демократической Республике Конго порядка полумиллиона жителей этой африканской страны вынужденно оставили свои дома. С таким заявлением в СБ ООН выступила министр иностранных дел Тереза Вамба Вагнер.

«Гуманитарная ситуация продолжает ухудшаться. Только за январь число внутренне перемещенных лиц в провинциях Южное и Северное Киву превысило 500 тысяч человек», - озвучила статистику высокопоставленный дипломат.

Также во время заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Конго Вагнер сообщила, что в течение последних суток при боестолкновениях в медицинские центры Международного комитета Красного Креста попали более 100 человек.

Прежде приводились данные, согласно которым за три дня ожесточенных боев на востоке страны погибли не менее 100 человек и около тысячи получили ранения.

#в стране и мире #Африка #вооруженный конфликт #глава МИД #демократическая республика конго #внутренне перемещенные лица
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