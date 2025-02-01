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ООН сообщила о 700 погибших за пять дней боев в Гоме

Представитель генсека ООН рассказал о тяжелой ситуации с питьевой водой и местами для внутренне перемещенные лиц.
Дарина Криц 2025-02-01 00:39:36
© Фото: Acp Keystone Press Agency Globallookpress

На востоке Демократической Республики Конго в городе Гома, столице провинции Северное Киву, за пять дней ожесточенного противостояния между правительственными войсками и поддерживаемыми Руандой повстанцами погибли по меньшей мере 700 человек.

Порядка 2 800 жителей получили ранения. Такие данные озвучил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Он предположил, что эти значения не конечные и могут еще возрасти.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ее партнеры вместе с правительством ДРК провели оценку в период с 26 по 30 января, и установили, что 700 человек погибли и 2 800 получили ранения, проходя лечение в медицинских учреждениях», - заявил он во время пресс-брифинга в ООН.

Дюжаррик привел данные УКГВ, что в Гоме есть проблема с безопасной питьевой водой, доступ к которой отрезан. Поэтому население использует неочищенную воду из озера Киву, что чревато рисками - вспышками заболеваний, передающихся через воду, которые продолжат расти.

МОМ (Международная организация по миграции) заявила, продолжил официальный представитель генсека ООН, о частично или полностью опустошенных местах для внутренне перемещенных лиц, где жили более 300 000 человек.

Как сообщалось 29 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал конголезские власти обеспечить защиту дипломатов. 

#ООН #Стефан Дюжаррик #др конго #погибли люди #Гома
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