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Племянник Джона Кеннеди стал министром здравоохранения США

Кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на этот пост выдвинул Дональд Трамп, большинство сенаторов проголосовали «за».
Анастасия Бобылева 2025-02-14 01:35:03
© Фото: Ron Sachs - CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Роберт Кеннеди-младший стал новым министром здравоохранения и социальных служб США. Его кандидатуру утвердил американский Сенат.

За него проголосовало большинство членов верхней палаты Конгресса - 52 человека. Остальные 48 сенаторов не поддержали его кандидатуру. При этом ранее в СМИ появилась информация, что двоюродная сестра Роберта Кэролайн Кеннеди отправила Конгрессу письмо, в котором призывала отклонить его кандидатуру, об этом пишет Life.ru.

Роберт Кеннеди-младший является племянником убитого президента США Джона Кеннеди. Его отец был младшим братом лидера страны.

Кандидатуру нового министра здравоохранения выдвинул американский президент Дональд Трамп. Он заявил, что Роберт Кеннеди-младший сможет восстановить традиционную систему научных исследований.

Напомним, новый глава минздрава США призывал власти остановить эскалацию конфликта на Украине. Он также говорил, что бывший президент страны Джо Байден поручил премьер-министру Великобритании Борису Джонсону сорвать переговоры между Москвой и Киевом.

#в стране и мире #сша #Минздрав США #роберт кеннеди-младший
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