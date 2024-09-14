Кеннеди-младший призвал США остановить эскалацию после слов Путина

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал власти страны остановить эскалацию конфликта на Украине.

«Секретарь Блинкен, президент Байден - остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», - цитирует РИА Новости комментарий Кеннеди-младший под видео с предупреждением Путина.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об уже принятом разрешении Запада наносить удары Украине вглубь России. Песков уточнил, что ответ РФ будет соответствующий.

Президент России Владимир Путин отреагировал на снятие запрета. Москва расценит разрешение на террористические атаки Киева с применением высокоточного оружия большой дальности западного производства как прямое участие НАТО в конфликте, заявил Путин.