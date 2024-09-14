МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кеннеди-младший призвал США остановить эскалацию после слов Путина

Бывший кандидат в президенты США Кеннеди-младший обеспокоен возможным разрешением Байдена наносить удары вглубь РФ.
Услада Дубинина 2024-09-14 10:07:24
© Фото: Julia Nikhinson - CNP, Globallookpress

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший призвал власти страны остановить эскалацию конфликта на Украине.

«Секретарь Блинкен, президент Байден - остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира», - цитирует РИА Новости комментарий Кеннеди-младший под видео с предупреждением Путина.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об уже принятом разрешении Запада наносить удары Украине вглубь России. Песков уточнил, что ответ РФ будет соответствующий.

Президент России Владимир Путин отреагировал на снятие запрета. Москва расценит разрешение на террористические атаки Киева с применением высокоточного оружия большой дальности западного производства как прямое участие НАТО в конфликте, заявил Путин.

#НАТО #сша #эскалация #Кеннеди-младший
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
2
Лазерное станкостроение в России
3
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
4
Су-34. Работа в зоне СВО
5
Су-35С. Экстремально опасный
6
Высшая школа ВДВ
7
«Альфа». 50 лет
8
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
10
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 