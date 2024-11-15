МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на должность главы минздрава

По словам избранного президента США, кандидат на пост сможет восстановить традиционную систему научных исследований.
Карина Тазетдинова 2024-11-15 01:38:41
© Фото: Jen Golbeck Keystone Press Agency Global Look Press

Победивший на выборах США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения.

«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — следует из заявления.

Трамп отметил, что кандидат на пост сможет восстановить традиционную систему научных исследований и маяки прозрачности золотого стандарта. Кроме того, по его мнению, Кеннеди-младший закончит эпидемию хронических заболеваний в Соединенных Штатах.

Будущий министр здравоохранения известен тем, что призывал американские власти остановить эскалацию конфликта на Украине. Он также заявлял, что нынешний президент США Джо Байден поручил британскому премьер-министру Борису Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины.

Сам Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа. Такое решение он объяснил готовностью избранного президента США к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

#сша #Трамп #Минздрав США #роберт кеннеди-младший
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 