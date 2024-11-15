Победивший на выборах США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения.

«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — следует из заявления.

Трамп отметил, что кандидат на пост сможет восстановить традиционную систему научных исследований и маяки прозрачности золотого стандарта. Кроме того, по его мнению, Кеннеди-младший закончит эпидемию хронических заболеваний в Соединенных Штатах.

Будущий министр здравоохранения известен тем, что призывал американские власти остановить эскалацию конфликта на Украине. Он также заявлял, что нынешний президент США Джо Байден поручил британскому премьер-министру Борису Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины.

Сам Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа. Такое решение он объяснил готовностью избранного президента США к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.