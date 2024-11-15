Трамп выдвинул кандидатуру Кеннеди-младшего на должность главы минздрава

Победивший на выборах США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения.
«Я рад объявить Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения и социальных служб США», — следует из заявления.
Трамп отметил, что кандидат на пост сможет восстановить традиционную систему научных исследований и маяки прозрачности золотого стандарта. Кроме того, по его мнению, Кеннеди-младший закончит эпидемию хронических заболеваний в Соединенных Штатах.
Будущий министр здравоохранения известен тем, что призывал американские власти остановить эскалацию конфликта на Украине. Он также заявлял, что нынешний президент США Джо Байден поручил британскому премьер-министру Борису Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины.
Сам Роберт Кеннеди-младший приостановил свою предвыборную кампанию в пользу Дональда Трампа. Такое решение он объяснил готовностью избранного президента США к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.
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