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Кеннеди: Байден поручил Джонсону сорвать переговоры РФ и Украины

Президент США отправил британского премьера на Украину с конкретной целью, заявил американский политик.
Владимир Рубанов 2024-08-24 06:04:19
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Британский премьер-министр Борис Джонсон вынудил Владимира Зеленского отвергнуть в 2022 году мирное соглашение с Россией по поручению президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский политик Роберт Кеннеди-младший в ходе своего выступления в штате Аризона.

По словам Кеннеди-младшего, соглашение было подписано обеими сторонами. Байден якобы отправил Джонсона на Украину с конкретной целью - убедить Зеленского отказаться от мирного договора.

Политик заявил также, что к моменту прекращения переговоров российская сторона уже начала процесс вывода войск.

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что Киев отказался подписывать мирный договор с российской стороной в Стамбуле в 2022 году по совету Донсона. На тот момент премьер-министр Великобритании приехал в Киев и призвал вообще ничего не подписывать и «просто воевать».

Владимир Путин летом 2023 года впервые показал проект договора, подписанный украинской стороной в Турции. Но после того как Россия в соответствии с договоренностями отвела войска от Киева, украинские власти вышли из переговоров и выбросили этот документ «на свалку», сказал президент России.

 

#Украина #сша #Борис Джонсон #Джо Байден #Владимир Зеленский #переговоры #стамбул #мирный договор #роберт кеннеди-младший
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