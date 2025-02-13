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Кремль: приглашение Трампа в Москву не значит, что он приедет 9 мая

Дмитрий Песков отметил, что обмен взаимными приглашениями и ориентированность на отдельную встречу - это разные процессы.
Тимур Шерзад 2025-02-13 12:34:17
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Трампа в Москву еще не значит, что он будет присутствовать на праздновании Победы в Великой Отечественной войне. 

«Пока это ничего не значит. Есть приглашение, есть взаимное приглашение. Президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что обмен взаимными приглашениями и ориентированность на отдельную двустороннюю встречу - это разные процессы. 

Также пресс-секретарь президента России заявил о формировании переговорной группы для проведения диалога с Соединенными Штатами Америки. При этом он отметил, что говорить об участии Европы в переговорах относительно Украины преждевременно

#Москва #в стране и мире #день победы #Дональд Трамп #Дмитрий Песков
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