Кремль: приглашение Трампа в Москву не значит, что он приедет 9 мая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение Трампа в Москву еще не значит, что он будет присутствовать на праздновании Победы в Великой Отечественной войне.

«Пока это ничего не значит. Есть приглашение, есть взаимное приглашение. Президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет», - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дмитрий Песков подчеркнул, что обмен взаимными приглашениями и ориентированность на отдельную двустороннюю встречу - это разные процессы.

Также пресс-секретарь президента России заявил о формировании переговорной группы для проведения диалога с Соединенными Штатами Америки. При этом он отметил, что говорить об участии Европы в переговорах относительно Украины преждевременно.