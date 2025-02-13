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Песков заявил о формировании переговорной группы для диалога с США

О ней проинформируют, когда президент Владимир Путин примет соответствующее решение.
Сергей Лебедев 2025-02-13 12:32:09
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В России начата подготовка по формированию переговорной группы для диалога с Соединенными Штатами. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, начата. Как президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем», - сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп провели полуторачасовой телефонный разговор. Главной тема диалога стал украинский конфликт и его урегулирование. В ходе беседы также обсудили и двухсторонние отношения в сфере экономики и иранскую ядерную программу.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что телефонный разговор лидеров России и США был глубоким и содержательным.

#Россия #сша #Владимир Путин #переговоры #Президент #глава государства
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