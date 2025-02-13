Политолог объяснил важность разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом очень важен. Он говорит о том, что стороны запустили переговорный процесс. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Трамп в ходе предвыборной кампании, после 5 ноября и инаугурации говорил о том, что позвонит Путину. Было много слухов о том, состоялся ли подобного рода звонок. Но до вчерашнего звонка, по всей видимости, постоянных контактов не было. И это тоже принципиально важно сейчас», - сказал он.

Напомним, разговор российского и американского лидеров состоялся вчера утром. Он продлился полтора часа. Владимир Путин и Дональд Трамп затронули в том числе тему урегулирования кризиса на Украине. Президент РФ в ходе диалога выступил за устранение первопричин конфликта.

Ранее в беседе со «Звездой» американский политолог Джон Вароли объяснил, почему США решили начать диалог после того, как продолжительное время действовали против России.