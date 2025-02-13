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Политолог объяснил важность разговора Путина и Трампа

Владимир Васильев считает, что до вчерашнего звонка, по всей видимости, постоянных контактов не было.
Сергей Лебедев 2025-02-13 06:59:53
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Телефонный разговор российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом очень важен. Он говорит о том, что стороны запустили переговорный процесс. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

«Трамп в ходе предвыборной кампании, после 5 ноября и инаугурации говорил о том, что позвонит Путину. Было много слухов о том, состоялся ли подобного рода звонок. Но до вчерашнего звонка, по всей видимости, постоянных контактов не было. И это тоже принципиально важно сейчас», - сказал он.

Напомним, разговор российского и американского лидеров состоялся вчера утром. Он продлился полтора часа. Владимир Путин и Дональд Трамп затронули в том числе тему урегулирования кризиса на Украине. Президент РФ в ходе диалога выступил за устранение первопричин конфликта.

Ранее в беседе со «Звездой» американский политолог Джон Вароли объяснил, почему США решили начать диалог после того, как продолжительное время действовали против России.

#Дональд Трамп #Владимир Путин #переговоры #наш эксклюзив #звонок
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