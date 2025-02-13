Песков: говорить об участии Европы в переговорах по Украине преждевременно

Говорить об участии стран Европы в возможном переговорном процессе по Украине преждевременно. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет никакого формата возможного диалога, возможного переговорного процесса, поэтому преждевременно пока об этом говорить», - сообщил он на брифинге.

Песков подчеркнул, что опыт заключения Минских соглашений также сыграет ключевую роль за счет своей красноречивости.

Ранее в Кремле сообщили, что Москва формирует переговорную группу для диалога с США по украинскому вопросу.