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Найдено тело погибшей в авиакатастрофе в США фигуристки Шишковой

Об этом матери супруга фигуристки сообщил сын российских спортсменов Максим, который единственный находился на месте трагедии.
Игнат Далакян 2025-01-31 18:47:33
© Фото: Владимир Родионов, РИА Новости

Водолазы обнаружили тело погибшей в авиакатастрофе над Вашингтоном российской чемпионки мира 1994 года по фигурному катанию Евгении Шишковой. Об этом рассказала мать ее супруга, Вадима Наумова.

По ее словам, на месте трагедии находился только их сын Максим. С ним ей удалось поговорить совсем недавно.

«Он сказал, что нашли тело мамы. А о папе пока ничего не известно. До сих пор ждем», - сказала мать Наумова «Комсомольской правде».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США контактируют по авиакатастрофе над Вашингтоном посредством дипломатических каналов. По его словам, сейчас обсуждается вопрос доставки тел погибших россиян.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 30 января. При посадке самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом. На борту пассажирского воздушного судна находились 60 человек, включая граждан РФ. Выживших в результате случившегося найти не удалось.

#Спорт #Вашингтон #авиакатастрофа #Трагедия #фигуристы
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