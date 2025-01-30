МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Источник: на разбившемся в США самолете находились российские фигуристы Шишкова и Наумов

Сергей Лебедев 2025-01-30 10:11:57
© Фото: ТРК «Звезда»

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной Российской Федерации Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту рухнувшего в США пассажирского самолета. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», - сообщил агентству собеседник.

По данным сайта Sports.ru, спортсмены возвращались из города Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию. Ранее появились сообщения, что на борту были представители российской школы фигурного катания.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
СВО. Инженерные войска
2
Военная приемка во Вьетнаме
3
Народный ОПК
4
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
5
МиГ. 85 лет в строю
6
Военная приемка в Китае
7
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
8
Связь в зоне СВО. Продолжение
9
РХБЗ в зоне СВО
10
Казанское. Высшее. Танковое
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 