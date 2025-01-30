Источник: на разбившемся в США самолете находились российские фигуристы Шишкова и Наумов

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной Российской Федерации Евгения Шишкова и Вадим Наумов находились на борту рухнувшего в США пассажирского самолета. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

«На борту разбившегося самолета находились наши тренеры Евгения Шишкова и Вадим Наумов», - сообщил агентству собеседник.

По данным сайта Sports.ru, спортсмены возвращались из города Уичито, где проходил чемпионат США по фигурному катанию. Ранее появились сообщения, что на борту были представители российской школы фигурного катания.