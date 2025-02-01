Вучич назвал массовые протесты в Сербии попыткой разрушить страну

Президент Сербии Александр Вучич обвинил иностранные спецслужбы в попытке разрушить страну. Он сказал об этом, выступая перед гражданами в городе Трстеник.

«Проблема не в том, что хотят свергнуть меня, проблема в том, что они (политические оппоненты) хотят разрушить Сербию. И то, что мы видим в последние месяцы - это прямая попытка иностранных разведывательных агентств разрушить нашу страну», - цитирует его РИА Новости.

Ранее в Сербии начались крупные протесты, поводом для которых стала трагедия в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, когда на местном вокзале обрушился навес у входа в главное здание и погибли 15 человек. В сторону властей посыпались обвинения в коррупции, из-за которой на строительных работах экономили.

На фоне массовых протестов 28 января 2025 года в отставку ушел премьер-министр страны Милош Вучевич. Он заявил, что правительство Сербии добилось большого успеха, но трагедия в Нови-Саде бросила на него тень.