Сербский премьер-министр Вучевич ушел в отставку на фоне протестов

Сегодня на фоне массовых протестов ушел в отставку сербский премьер-министр Милош Вучевич. О своем решении он сообщил во время пресс-конференции. В ходе нее политик заявил, что его правительство добилось большого успеха, тень на который бросила трагедия Нови-Саде.

«С этого момента Сербия, казалось, увязла в этой катастрофе. К сожалению, мы вновь стали свидетелями политического злоупотребления трагедией», - сказал Милош Вучевич.

Ранее в стране вспыхнули крупные протесты, поводом для которых стала трагедия в городе Нови-Сад. Напомним, 1 ноября прошлого года на местном вокзале обрушился навес при входе в главное здание. Погибли 14 человек.

Митингующие уверены, что трагедия произошла из-за коррупции и экономии на строительных работах. Накануне демонстранты на сутки перекрыли ключевую транспортную магистраль Белграда.

Накануне президент Александр Вучич объявил, что более половины членов правительства должны покинуть свои места. При этом он считает демонстрации вмешательством Запада.