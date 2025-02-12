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Боевики ВСУ обстреляли территорию ДНР восемь раз за последние сутки

Всего за последние сутки украинские националисты выпустили по территории ДНР 24 боеприпаса.
Анастасия Бобылева 2025-02-12 02:07:35
© Фото: Илья Питалев РИА Новости

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР восемь раз за сутки и выпустили 24 боеприпаса. Об этом сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Восемь вооруженных атак ВФУ. Восемь вооруженных атак - на горловском направлении», - уточняет ведомство.

В результате атак противника пострадали три мирных жителя. Также был поврежден городской автобус.

В течение последних нескольких дней обстрелы ВСУ приводят к ранению мирных жителей. Так, за 9 и 10 февраля из-за атак противника пострадали два человека, а 8 февраля при обстреле Макеевке ранения получили 10 человек, включая ребенка, также погибла молодая девушка.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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