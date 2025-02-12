Боевики ВСУ обстреляли территорию ДНР восемь раз за последние сутки

Украинские боевики обстреляли территорию ДНР восемь раз за сутки и выпустили 24 боеприпаса. Об этом сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Восемь вооруженных атак ВФУ. Восемь вооруженных атак - на горловском направлении», - уточняет ведомство.

В результате атак противника пострадали три мирных жителя. Также был поврежден городской автобус.

В течение последних нескольких дней обстрелы ВСУ приводят к ранению мирных жителей. Так, за 9 и 10 февраля из-за атак противника пострадали два человека, а 8 февраля при обстреле Макеевке ранения получили 10 человек, включая ребенка, также погибла молодая девушка.