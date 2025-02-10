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ВСУ обстреляли территорию ДНР 18 раз за сутки

В результате атак ВСУ пострадал один мирный житель.
Анастасия Бобылева 2025-02-10 01:47:39
© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Украинские националисты обстреляли территорию ДНР 18 раз за сутки, выпустив 56 боеприпасов. Об этом сообщило управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ. Семнадцать вооруженных атак - на горловском направлении; одна вооруженная атака на ясиноватском направлении», - говорится в телеграм-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что один мирный житель получил ранение в результате атаки ВСУ. Также были повреждены шесть домов и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Гибель и ранения мирных жителей при обстрелах ВСУ в ДНР не редкость. Ранее в результате удара по центру Макеевки пострадали 10 человек, включая ребенка, и погибла от осколочных ранений и ожогов молодая девушка.

Также при обстрелах повреждения регулярно получают гражданские объекты. Как рассказал мэр Горловки Иван Приходько, в его городе, который подвергался атакам боевиков более 18 тысяч раз, уже не осталось ни одной целой школы.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
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