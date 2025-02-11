Боевики ВСУ выпустили 64 боеприпаса за сутки по территории ДНР

Украинские боевики 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ. Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате атаки украинских боевиков. Семь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.

За предыдущие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР 18 раз. Один мирный житель получил ранение, шесть домов оказались повреждены.