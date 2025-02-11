МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боевики ВСУ выпустили 64 боеприпаса за сутки по территории ДНР

Один мирный житель получил ранение.
Анастасия Бобылева 2025-02-11 00:55:13
© Фото: Алексей Куденко РИА Новости

Украинские боевики 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 64 боеприпаса. Об этом пишет управление правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

«Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ. Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении», - говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что один мирный житель пострадал в результате атаки украинских боевиков. Семь жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры получили повреждения.

За предыдущие сутки украинские националисты обстреляли территорию ДНР 18 раз. Один мирный житель получил ранение, шесть домов оказались повреждены.

#в стране и мире #ДНР #ВСУ #Обстрел
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Танковые двигатели. Дизельные
2
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
3
СВО. Инженерные войска
4
Военная приемка во Вьетнаме
5
Народный ОПК
6
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
7
МиГ. 85 лет в строю
8
Военная приемка в Китае
9
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
10
Связь в зоне СВО. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 