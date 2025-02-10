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Владельца Global Spirits Черняка* объявили в международный розыск

По данным следствия, Евгений Черняк* перечислил ВСУ 1,3 миллиарда рублей.
Анастасия Бобылева 2025-02-10 04:19:00
© Фото: © Alexander Legky Global Look Press

Владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк*, внесенный в список террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск. По данным следствия, он профинансировал ВСУ на 1,3 миллиарда рублей, заработанных а России.

«Черняку заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Вынесено постановление об объявлении его в международный розыск, поскольку он находится за пределами Российской Федерации», - цитирует документы ТАСС.

Уточняется, что активы бизнесмена в России арестованы. Сам он заочно арестован на два месяца, это решение приведут в исполнение, как только Черняк* окажется на территории РФ. Мосгорсуд признал эту меру законной.

В России Черняка* внесли в перечень террористов и экстремистов еще в 2023 году. Тогда же силовики задержали его соучастников и предъявили им обвинения в связи с финансированием украинских боевиков.

При этом спустя полгода Служба безопасности Украины (СБУ) также обвинила бизнесмена в финансовой поддержке России. Как отметили в ведомстве, за 2022 год Черняк* перечислил в казну России более 157 миллионов долларов.

Акции некоторых компаний, связанных с холдингом Global Spirits, летом 2024 года обратили в доход РФ. В ФССП это объяснили тем, что организации осуществляли экстремистскую деятельность.

* Евгений Черняк внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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